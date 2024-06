Ecoattivisti imbrattano jet privati, cercavano quello di Taylor Swift

Due ambientaliste di Just Stop Oil hanno preso di mira la famosa cantante pop e i suoi viaggi in aereo privato: le attiviste hanno fatto irruzione in aeroporto per imbrattare i suoi jet con vernice arancione

Gli eco-attivisti cercavano il jet di Taylor Swift

Jennifer Kowalski e Cole Macdonald, due attivisti under 30 di Just Stop Oil, volevano lanciare un messaggio a Taylor Swift, arrivata ieri sera a Londra per i tre concerti che si terranno stasera, domani sera e domenica sera allo stadio Wembley.

Come sostenuto nel comunicato di JSO diffuso sui social, le due ecottiviste avrebbero avuto informazioni sul numero di coda del jet, l'unico segno di riconoscimento, ma non sarebbero riusciti a trovarlo. Nel frattempo, quindi, avrebbero dipinto due aerei privati utilizzando due estintori pieni di vernice arancione. Il fatto è stato riportato sul sito ufficiale di Just Stop Oil, accompagnato da parole di condanna nei confronti della popstar globale: "Viviamo in due mondi: uno in cui i miliardari vivono nel lusso, in grado di volare su jet privati, ​​lontani dall’altro, dove condizioni invivibili vengono imposte a innumerevoli milioni di persone".