Torino, al via il primo processo per inquinamento colposo in Italia

Si tratta del primo processo di questo tipo in Italia, in passato, infatti, richieste analoghe di altre città italiane non avevano superato il vaglio del giudice.

La contestazione è di non aver adottato misure efficaci per evitare il continuo sforamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell’aria stabiliti dalla legge, sforamenti che hanno determinato, secondo i consulenti tecnici della Procura della Repubblica, oltre mille morti premature e numerosi ricoveri ospedalieri.

In Italia si terrà per la prima volta un processo penale per inquinamento ambientale colposo che vede imputati gli amministratori pubblici regionali e comunali che hanno avuto una responsabilità rispetto alla tutela della qualità dell’aria a Torino.

L'esposto del comitato Torino Respira

Le indagini prendono il via da un esposto presentato nel 2017, ormai sette anni fa, dal presidente del comitato Torino Respira, Roberto Mezzalama: “La cosa che mi ha sorpreso di più quando ho cominciato a cercare dati per farlo è stata che sui siti del Comune e della Regione fossero pubblicate relazioni degli epidemiologi dell'Arpa che parlavano chiaramente di molte centinaia di morti a causa dello smog ogni anno". "Quindi- spiega il presidente di Torino Respira- era evidente come gli amministratori fossero perfettamente a conoscenza della situazione, ma non stessero affatto prendendo le decisioni necessarie a risolvere il problema”.

Il comitato chiederà di costituirsi parte civile con l'avvocato Marino Careglio:"È il primo processo in Italia - spiega il legale - per un reato che è stato introdotto nel 2015 per una tutela più incisiva della qualità dell'aria e dell'ambiente. Vogliamo parteciparvi per fornire il nostro contributo scientifico e giuridico".