Inquinamento nelle città italiane, dati del rapporto MobilitAria 2024

Il settimo Rapporto MobilitAria 2024 è stato elaborato dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR insiem al Kyoto Club. Il report analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria al 2023 nelle 14 città metropolitane italiane. Fra i principali contenuti di questa edizione vi è un’analisi della qualità dell’aria, della sicurezza stradale e Città 30 per spazi urbani più sicuri

L'inquinamento nelle città italiane non è cresciuto in un anno tranne in pochi casi, ma comunque con moderazione. Questa è una notizia positiva a cui segue però una negativa. Ovvero che l'inquinamento ha un impatto sulla vita delle persone, di conseguenza i tassi di morti premature evitabili sono in aumento. I più alti a Roma e Milano, mentre i più bassi a Cagliari, dove 5 vittime sono attribuibili all'esposizione a lungo termine al Pm10. Ecco i numeri del rapporto “MobilitAria” presentato dai ricercatori di Kyoto Club e del Cnr.

I numeri sull’inquinamento Nessuna città italiana, lo scorso anno, ha assistito ad una crescita dei valori di biossido di azoto (N02). Si è registrato un decremento delle concentrazioni del particolato Pm10 a Roma (-4%), Torino (-12%), Milano (-20%), Genova (-5%), Bari (-4%), Bologna (-16%), Cagliari (-4%) e Napoli (-4%). Modesta risalita, invece, per i valori a Messina (+10%), Palermo (+4%) e Firenze (+4%). In tutte le città, numeri decrescenti per il Pm2,5, con picchi di successo a Torino (-23%) e Milano (-17%). approfondimento Stop ai motori termici dal 2035, cosa significa e cosa cambia

Obiettivo: mobilità sostenibile Non è mancato poi un quadro della distanza delle città monitorate dagli obiettivi di mobilità sostenibile. In quanto a distacco al 2021 a fare peggio sono Reggio Calabria (con una media degli indicatori del divario del -104%) e Messina (-101%). Meglio, invece, a pari merito Milano e Firenze (-51%). Per Kyoto Club e Cnr questi numeri sono una dimostrazione di come sia necessario continuare a favorire proposte di "città a misura di persone", si legge nel rapporto, come per il caso di Bologna 30. approfondimento Italia maglia nera in Europa per metro, tram, treni suburbani. REPORT