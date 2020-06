Il 17 giugno è il giorno scelto dalle Nazioni Unite per celebrare la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. L’obiettivo è porre l’attenzione sul problema dell’impoverimento delle terre fertili a vantaggio dell'urbanizzazione e delle colture intensive che, ad oggi, ha già stravolto il 70% degli ecosistemi globali. "Se continuiamo a produrre e a consumare come al solito – spiega Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione - manterremo la capacità del Pianeta di sostenere la vita fino a quando non rimarranno nient'altro che scarti. Tutti noi dobbiamo fare scelte migliori su ciò che mangiamo e su ciò che indossiamo per aiutare a proteggere la Terra ".

Istituita nel 1994

La Giornata celebra la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD - United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries experiencing serious drought and/or desertification, particulary in Africa”), che è stata siglata il 17 giugno del 1994. Il testo, unico strumento internazionale giuridicamente vincolante, fissa una serie di regole necessarie per contrastare il fenomeno, mettendo in relazione lo sviluppo socio-economico con la protezione ambientale. La gestione del territorio e del suolo, infatti, non può prescindere da consumi sostenibili.

Le cause di desertificazione e siccità

Le Nazioni Unite ricordano come la desertificazione e la siccità siano diretta conseguenza delle attività umane e dei conseguenti cambiamenti climatici. Questi fenomeni si verificano a causa dello sfruttamento eccessivo e all'uso inappropriato degli ecosistemi delle terre aride (circa un terzo della superficie terrestre), che sono le più sensibili a forme di impoverimento. A mettere a rischio la produttività di queste terre incidono diversi fattori, tra cui la deforestazione, il pascolo eccessivo e le cattive pratiche di irrigazione ma anche, indirettamente, la povertà e l’instabilità politica.