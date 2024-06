Giornata dei donatori di sangue, i dati e le iniziative in Italia

Istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la ricorrenza punta a sottolineare l'importanza delle donazioni di sangue e plasma. Per l'occasione, il Ministero della Salute ha lanciato la nuova campagna di sensibilizzazione dal titolo "Dona vita, dona sangue", mentre Avis Nazionale ha organizzato una serie di eventi in giro per l'Italia, da Torino a Bologna fino a Lucera

Oltre 1 milione e mezzo di persone donano il sangue in Italia. A confermarlo sono i dati, relativi al 2023, diffusi dal Ministero della Salute che, lo scorso anno, ha registrato un aumento di oltre 280mila iscritti alle associazioni per la donazione rispetto al 2022. Oggi, 14 giugno, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue che, istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle donazioni di sangue e plasma. La data scelta per questa ricorrenza non è casuale: il 14 giugno 1868 nacque a Baden Karl Landsteiner, medico, biologo e fisiologo austriaco, naturalizzato statunitense, che scoprì i gruppi sanguigni e, insieme ad Alexander Wiener, identificò il fattore Rh.

Le donazioni di sangue in Italia e nel mondo

Come evidenziano i dati dell'Oms, in tutto il mondo sono state fatte 118,5 milioni di donazioni nel 2023. Numeri che evidenziano una “crescita significativa delle donazioni non retribuite nelle aree a basso e medio reddito”, specifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ben 119 Paesi hanno infatti registrato un incremento di 10,7 milioni di donatori non retribuiti tra il 2008 e il 2018. Si tratta soprattutto del Sudest asiatico (in cui si è assistito a una crescita del 127%), delle Americhe e dell'Africa (entrambe all'81%). In queste aree, a donare in percentuale maggiore sono i giovani.

Stando invece ai dati forniti dal Ministero della Salute, le donazioni effettuate lo scorso anno in Italia sono state 3.019.471, di cui 455mila in aferesi (cioè il processo di separazione dei componenti cellulari e solubili del sangue, che offre la possibilità di donare esclusivamente plasma o piastrine). Inoltre, si sono registrate nel 2023 circa 2,8 milioni di trasfusioni, che corrispondono a circa 5,4 operazioni in media al minuto.