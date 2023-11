Fedez organizza a Milano un grande evento per donare il sangue

L'iconica piazza del capoluogo meneghino si trasformerà per un giorno in un coloratissimo villaggio del donatore. L'iniziativa, che si svolgerà sabato 18 novembre, ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza verso un gesto semplice che salva la vita

Senza donatori non sarebbe tornato a casa ad abbracciare i suoi figli e non sarebbe qui, oggi, a promuovere un gesto, quello della donazione di sangue, a cui lui deve la sua stessa vita.

Fedez non ha dimenticato le promesse fatte lo scorso mese, quando era stato dimesso dal Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato per una grave emorragia, ed è pronto a scendere in campo per un'iniziativa che coinvolge la sua città che ospiterà un grande evento dedicato alle donazioni. L'evento “Dona il sangue, dona la vita” si svolgerà sabato 18 novembre in Piazza Duomo e coinvolgerà i donatori di sangue ma non solo. Ecco tutti i dettagli.



Come partecipare all'evento del 18 novembre Il recupero fisico di Fedez, che si sta rimettendo in forze dopo il ricovero in ospedale nel quale ha ricevuto diverse donazioni di sangue, passa anche per l'impegno a favore degli altri, un campo nel quale il rapper riesce ad ottenere sempre ottimi risultati.

Dopo la paura e l'apprensione delle ultime settimane, il cantante, marito di Chiara Ferragni, si è messo in prima linea e, in collaborazione con AVIS, ha ideato l'evento di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e del plasma dal nome “Dona il sangue, dona la vita”.

L'appuntamento per tutti è per il 18 novembre a Milano, in Piazza Duomo, a quello che è stato progettato come un “villaggio del donatore”. In piazza i donatori saranno accolti da varie autoemoteche che fano capo alle associazioni coinvolte nell'evento.

La giornata dedicata alle donazioni e ai donatori nasce dalla collaborazione di AVIS, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, con la Fondazione Fedez, la no-profit fondata dal rapper dedita a numerose iniziative sociali e benefiche. Tra i partner dell'appuntamento anche la Croce Rossa Italiana, FIDAS Nazionale, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, e la FRATRES, associazione di volontari di ispirazione cristiana impegnata nel campo della donazione del sangue che, insieme ad AVIS costituiscono CIVIS, il Coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue.

Le donazioni saranno possibili dalle 8:30 alle 16:30, previa prenotazione per chi è già iscritto all'AVIS di Milano ma anche chi non è donatore può partecipare sostenendo le visite mediche necessarie per recarsi in Piazza Duomo nel giorno prestabilito. leggi anche Chiara Ferragni ha donato il sangue per la prima volta

L' "effetto Fedez" sulle donazioni Fedez sarà presente in piazza agli stand dell'iniziativa dove i volontari saranno a disposizione dei visitatori per dare loro tutte le informazioni sulle attività di raccolta e donazione del sangue nel nostro Paese. Le difficoltà affrontate da Fedez e dalla sua famiglia hanno reso il cantante un portavoce di spicco di diverse problematiche legate alla salute.

In questo momento, oltre a quella della promozione delle donazioni del sangue, Fedez si sta spendendo enormemente anche a favore della sensibilizzazione sul tema della salute mentale per chiedere alle istituzioni e al Ministero della Salute, tra le altre cose, più fondi per il bonus psicologo ancora da definire.

Sul tema delle donazioni di sangue si è impegnata anche Chiara Ferragni che, a inizio novembre aveva comunicato al suo vastissimo pubblico social di essere diventata donatrice di sangue e di aver effettuato la sua prima donazione al Policlinico di Milano. Nello stesso periodo, a seguito dei numerosi appelli della popolare coppia, le donazioni erano aumentate in tutto il Paese, un risultato positivo che già è stato definito “effetto Fedez”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fondazione Fedez e.t.s. (@fondazionefedez) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie