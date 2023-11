Chiara Ferragni ha donato il sangue per la prima volta

Il 2 novembre al Policlinico di Milano l'imprenditrice digitale ha compiuto un gesto in grado di salvare tantissime vite e ha lanciato un appello su Instagram ai 29 milioni di followers : "Doniamo tutti"

“Da tempo volevo diventare donatrice di sangue ed oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione”. Distesa su un lettino verde, un ago in vena, Chiara Ferragni ha testimoniato in un post su Instagram l’esperienza benefica compiuta nella mattina del 2 novembre al Policlinico di Milano. Assistita dagli operatori sanitari, l’imprenditrice digitale ha donato per la prima volta il sangue, “un piccolo gesto che tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) ed il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie)”.

UN GESTO ALTRUISTA E NECESSARIO Per sensibilizzare i 29 milioni di followers a donare il sangue, Ferragni ha spiegato che il gesto “ha dei vantaggi anche verso il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione, ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce ed assolutamente non doloroso”. La stessa imprenditrice digitale temeva di non poter donare il sangue a causa dei numerosi tatuaggi, ma come ha spiegato nelle stories Instagram, per procedere “basta aspettare quattro mesi dal tatuaggio”. approfondimento Teresa Guccini: "Potevo morire di parto, ringrazio i donatori"

I RINGRAZIAMENTI ANCHE A NOME DI FEDEZ “Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compreso mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io: doniamo tutti il sangue” ha concluso Ferragni. Lo scorso settembre, infatti, Fedez era stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna. “Senza le trasfusioni di sangue non ce l’avrei fatta” aveva spiegato subito dopo le dimissioni il rapper, che in una successiva intervista a Il Corriere della Sera aveva raccontato di aver perso “la metà del sangue che avevo in corpo”. Dopo aver ringraziato i fan sui social, Fedez aveva lanciato l'appello di andare a donare il sangue, un'iniziativa che aveva prodotto un immediato incremento di donatori. Ora anche l’altra metà della coppia Ferragnez ha ottenuto un riscontro positivo con commenti di apprezzamento degli utenti: “Può stare pure antipatica, ma su questo niente da dire: non solo donando il sangue ha fatto un bel gesto, ma anche pubblicando il post per sensibilizzare e per far seguire il suo esempio”. approfondimento Fedez dimesso dall'ospedale: "Ringrazio i donatori di sangue". VIDEO