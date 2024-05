Roma, blitz Ultima Generazione, imbrattate le vetrine di Via Condotti

Sono tredici gli ecoattivisti di Ultima Generazione bloccati in via Condotti, al centro di Roma, per il blitz in cui hanno imbrattato con vernice arancione le vetrine dei negozi di lusso. La polizia, intervenuta sul posto, ha interrotto l'azione e bloccato gli ambientalisti. La Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli: "Non sono forme di protesta civile"