Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

L'importante incontro odierno tra Zelensky e Trump a Washington, con la presenza di alcuni leader europei, tra cui anche Giorgia Meloni. Lo sciopero in Israele contro Netanyahu per chiedere la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi e la camera ardente allestita dopo la morte di Pippo Baudo. Sugli sportivi il calciomercato, la Coppa Italia e il tennis con Sinner e Paolini in finale a Cincinnati. Questi i principali temi presenti sui quotidiani, in edicola oggi
- La guerra in Ucraina in primo piano: "Zelensky e l'Europa da Trump". Sette leader, tra i quali Meloni, "con lui oggi a Washington". Von der Leyen: "L'Ucraina deve essere un porcospino d'acciaio". Macron: "Putin vuole la capitolazione". Spazio ancora per la morte di Pippo Baudo con un "ritratto antropologico" di Aldo Cazzullo. Zeman, parla il figlio: Papà è fragile". Truffa del "finto Banfi": lo choc dell'attore pugliese
- "Lo scudo europeo per Zelensky". Il presidente ucraino oggi alla Casa Bianca "con una delegazione di leader Ue senza precedenti". Presente anche Meloni. Macron: "Putin non vuole la pace ma la capitolazione". La morte di Pippo Baudo, camera ardente al Teatro delle Vittorie, "poi mercoledì la cerimonia a Militello". Medioriente: "Israele in piazza per gli ostaggi, sciopero contro Netanyahu"
- "Kiev, l'Europa fa da scudo". Oggi vertice tra Trump e Zelensky, "poi incontro con i leader Ue". Meloni vola a Washington: "Niente decisioni senza gli ucraini". La cautela del Volenterosi: "Vanno chiarite le garanzie e c'è il nodo territori". Medioriente: "L'urlo dell'altra Israele. Siamo due milioni e mezzo, basta guerra e rilascio degli ostaggi". Di spalla spazio per l'addio a Pippo Baudo e ai "pionieri del tempo in cui la tv era una questione di stile"
- "Da Putin garanzie per Kiev". Witkoff: "Sì russo alla protezione speciale per l'Ucraina". Oggi Zelensky e i leader europei a Washington da Trump. Meloni e i Volenterosi: "Scudo armato e altre sanzioni". Israele paralizzata: "Sciopero generale per gli ostaggi, scontri nelle strade". Il Papa: "Imparate a dire no ai vostri figli". Pensioni: "Verso lo stop all'aumento d'età ma assegni più bassi". Il ricordo di Baudo: "La qualità che parla con tutti"
- "Profumo di Milan". In Coppa Italia battuto il Bari, i rossoneri avanti con Leao e Pulisic. La Juve dei tre nove: "Tudor e l'attacco esagerato". Lukaku "che guaio": si teme "un lungo stop" e il Napoli va sul mercato. Calciomercato: "Konè adesso può partire, l'Inter aspetta la Roma. E dà Zalewski all'Atalanta". Tennis, a Cincinnati ennesima finale tra Sinner e Alcaraz. Anche Paolini si gioca il torneo.
- "Napoli, ansia Lukaku". L'infortunio dell'attaccante belga preoccupa: "Big Roma potrebbe rimanere fuori più a lungo del previsto: oggi atteso il verdetto". Nuova pista: "Zhegrova, idea Juve. Caccia all'ala, sondaggio con il Lilla". Inter, ceduto Zalewski all'Atalanta: "Arrivano 17 milioni". Roma: "Gasp bolle". Il Come "vuole Laporte". Milan avanti in Coppa Italia: "Battuto il Bari". Tennis: "Sinner-Alcaraz, a voi l'America"
- "Juve, svolta Zhegrova". I bianconeri puntano l'ala del Lilla per sostituire Nico Gonzalez "per il quale però non c'è ancora accordo con l'Atletico Madrid". In giornata "contatto decisivo per chiudere Kolo Muani con il Psg". Stasera esordio in Coppa Italia per il Torino, ieri il Milan ha superato il Bari. Inter: "Zalewski alla Dea per 17 milioni. Maxi plusvalenza per Lookman?". Tennis, Cincinnati: "Sinner-Alcaraz, colpi proibiti. Paolini è in finale!"
- Missione a Washington, "l'Europa alza la voce". I leader Ue oggi da Trump: "Con Zelensky contro i diktat di Putin". Meloni: "Nessuna decisione senza Kiev". Boicottaggio a Bari: "Non invitiamo Israele". E' bufera sulla Fiera del Levante". Papa Leone XIV: "Genitori, imparate a dire no". Pippo Baudo: "Adesso i critici lo osannano, ma per anni è stato snobbato"