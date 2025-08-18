Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

L'importante incontro odierno tra Zelensky e Trump a Washington, con la presenza di alcuni leader europei, tra cui anche Giorgia Meloni. Lo sciopero in Israele contro Netanyahu per chiedere la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi e la camera ardente allestita dopo la morte di Pippo Baudo. Sugli sportivi il calciomercato, la Coppa Italia e il tennis con Sinner e Paolini in finale a Cincinnati. Questi i principali temi presenti sui quotidiani, in edicola oggi