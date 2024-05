Attivisti imbrattano con vernice rossa sede Fiocchi Munizioni a Lecco

Il messaggio delle associazioni

"La protesta mira a esporre l'azienda che ha continuato a produrre e fabbricare materiale bellico per i militari israeliani ignorando il genocidio in corso in Palestina", si legge nella nota delle associazioni. "La campagna Palestina Libera chiede al governo di rispettare l'articolo 11 della Costituzione italiana, che ripudia la guerra, fermando l'invio di armamenti ad Israele". "Noi qui oggi prendiamo totale responsabilità delle conseguenze legali del nostro atto di protesta. E chiediamo che il nostro governo prenda le proprie responsabilità come complice di un genocidio, e per aver violato la nostra costituzione", si afferma nel comunicato.