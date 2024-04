Roma, 2 studentesse incatenate a La Sapienza contro accordi Israele

Due studentesse si sono incatenate al totem davanti all'ingresso del Rettorato dell'università La Sapienza a Roma per "richiedere lo stop degli accordi dell'università con Israele e le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or". Le azioni degli studenti di Cambiare Rotta vanno avanti in realtà da due giorni, con alcune ragazze e ragazzi dei collettivi che si sono accampati in tenda nell’ateneo. “Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo” hanno spiegato. “La Sapienza ha le mani sporche di sangue” si legge in uno dei cartelli esposti dalle ragazze che si sono incatenate sotto al Rettorato, dove è in programma oggiuna riunione del Senato accademico. L’obiettivo è sempre lo stesso: farsi ascoltare dalla rettrice, Antonella Polimeni.