Roma, tensione tra studenti e forze di polizia alla Sapienza

L’occupazione del Rettorato

Come detto, nella giornata di ieri alcuni studenti hanno occupato il Rettorato dell’ateneo capitolino, oltre ad aver appeso uno striscione con scritto "Sapienza for Palestine". Lo aveva reso noto sul proprio profilo Instagram il Coordinamento Collettivi Sapienza. "Basta complicità con Israele, fuori la rettrice da Med-Or, no alla partecipazione al bando Maeci, basta accordi con università israeliane e filiera bellica", avevano segnalato i ragazzi. Per oggi era stato programmato un presidio con l’obiettivo di chiedere che il Senato Accademico possa accettare le rivendicazioni degli studenti in mobilitazione. "Vogliamo un confronto pubblico con la rettrice per discutere le richieste degli studenti", è stata la richiesta. "Abbiamo dormito in aula magna e non intendiamo andare via da qui finché non avremo risposte", hanno spiegato i giovani.

Bernini: “Squalificante l'occupazione della Sapienza”

Tra le reazioni all’occupazione, quella della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. "Totale sostegno ai rettori Polimeni e Delfino. L'occupazione del rettorato de La Sapienza e l'aggressione al rettore dell'università di Genova sono azioni squalificanti che vanno ben oltre la libera manifestazione del pensiero o la protesta pacifica”, ha detto. “Le Università non sono zone franche dove si possono mettere in atto intimidazioni o compiere reati. La violenza che alcuni collettivi stanno imponendo all'intera comunità accademica è intollerabile e vede come principali vittime proprio gli studenti. Condanno fermamente quanto sta accadendo e ringrazio le forze dell'ordine per il loro sostegno", ha aggiunto ancora.