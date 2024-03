Protesta studenti Federico II, salta dibattito con Molinari. VIDEO

Gli universitari della Facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base hanno manifestato contro i rapporti degli atenei italiani con Israele. La polizia è intervenuta e il dibattito previsto in giornata con il direttore de la Repubblica e con il rettore è saltato. Mattarella: "Bandire l'intolleranza dagli atenei" ascolta articolo

Tensioni tra gli studenti della Federico II e la polizia, intervenuta presso la facoltà di Ingegneria, Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nel quartiere di Fuorigrotta di Napoli, per sedare la protesta degli universitari. La ragione della manifestazione risiede principalmente nei rapporti con Israele degli atenei italiani. In giornata era previsto un dibattito, poi annullato, sul “Ruolo della cultura nel contesto di un Mediterraneo conteso” in presenza del direttore di Repubblica Maurizio Molinari e del rettore Matteo Lorito.

“Chiediamo rescissione dei rapporti tra atenei e Israele” Gli studenti, dopo alcuni spintonamenti con gli agenti, sono riusciti ad entrare nella facoltà, dove hanno appeso uno striscione con la scritta “Fuori i sionisti dalle università – ore 14.30 P.zza Garibaldi”. Gli universitari hanno spiegato i motivi della loro protesta in una nota: “Volevamo dire al direttore Molinari che, anche se lui sembra non riuscire a capirlo, in Palestina sono 30.000 i morti ammazzati da Israele. Il direttore di Repubblica e il rettore Lorito come possono parlare di Mediterraneo mentre si consuma nel cuore dello stesso, un genocidio? Com'è possibile soprattutto invitare in questa situazione il direttore di una delle testate italiane dichiaratamente sioniste, la Repubblica?”. Si legge ancora nella nota: “Noi chiediamo la rescissione di qualsiasi rapporto tra i nostri atenei ed Israele, a partire dai rapporti strutturali con la fondazione Med'or. La polizia che blocca gli studenti, prendendoli a calci e schiaffi, è un precedente gravissimo che racconta lo stato necrotico della nostra democrazia”. leggi anche Imperia, post del preside contro la guardalinee. Studenti protestano

“Bandire intolleranza da atenei” Sergio Mattarella ha contattato telefonicamente Molinari in seguito all’annullamento della conferenza per esprimere la sua solidarietà. In un comunicato si legge che “il Presidente ha aggiunto che quel che vi è da bandire dalle Università è l'intolleranza, perché con l'Università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi la pensa diversamente”. leggi anche Studenti Pisa, Romano La Russa: "Avanguardia delle spranghe dei nonni"