Femminicidio a La Spezia: uccisa 54enne. L'assassino si è costituito

©Ansa

Secondo le prime informazioni, un uomo di 57 anni ha raggiunto l'ex moglie in una villa al civico 564 di via Genova dove la donna prestava servizio e le ha inferto tre coltellate al fianco poi è fuggito. Ai fatti avrebbe assistito un testimone

Ennesimo femminicidio, questa volta in Liguria. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate stamattina alle 11 alla Spezia dall'ex coniuge, 57 anni, che l'ha raggiunta nell'abitazione dove lei lavorava. Dopo averla colpita con tre coltellate, tutte mortali, l'uomo è scappato. Si è costituito dopo un'ora ai carabinieri di Ceparana, dove si trova attualmente in attesa del magistrato di turno.

Un testimone ha chiamato aiuto

Secondo le prime informazioni, l'uomo ha raggiunto l'ex moglie in una villa al civico 564 di via Genova dove la donna prestava servizio e le ha inferto tre coltellate al fianco poi è fuggito. Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha subito chiamato aiuto. I paramedici hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La fuga dell'omicida si è interrotta a Ceparana dove l'uomo, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per uccidere la donna, si è costituito. 

Il luogo del femminicidio avvenuto questa mattina a La Spezia. - ©Ansa
Femminicidi, da Sula a Campanella: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

