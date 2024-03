Concorso per l’assegnazione di borse di studio, come fare domanda

Scadono l’8 aprile i bandi per presentare le domande per richiedere una borsa di studio “in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere nonché dei loro superstiti”. Il concorso è stato indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è finalizzato all’assegnazione di 300 borse di studio da 380 euro ciascuna per la scuola primaria e secondaria di primo grado, 300 borse da 760 euro ciascuna per la scuola secondaria di secondo grado, 150 borse da 3000 euro ciascuna per gli universitari e gli studenti AFAM e altre 150 dello stesso importo per gli studenti delle scuole di specializzazione che non prevedano retribuzione. Il valore complessivo è pari a 600 mila euro. I due diversi bandi, uno per gli studenti della scuola dell’obbligo e per i diplomati e uno per i laureati, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e sono consultabili online.