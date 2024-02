Test Medicina 2024, ufficiali date e modalità delle prove: cosa sapere

La ministra dell'Università ha firmato il decreto che definisce l'esame d'accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Previste due sessioni tra fine maggio e fine luglio con la possibilità per i candidati di partecipare ad entrambe. La selezione avverrà in presenza con 60 domande in formato cartaceo. Dal 3 al 17 aprile candidature online sul portale Universitaly. Bernini: "Test ponte, poi via i quiz"