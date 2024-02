Test Medicina 2024, come potrebbero cambiare in attesa della riforma

Si discute su come superare il numero chiuso garantendo la qualità. L’intesa politica raggiunta sarebbe quella di dare una delega al governo per un decreto legislativo che metterebbe nero su bianco una nuova proposta complessiva per l'accesso alla facoltà dall'anno accademico 2025-2026. Nel frattempo, è atteso un provvedimento della ministra Bernini che regoli le prove di quest’anno. Le ipotesi: due date fisse, 60 domande con banca dati “aperta”, addio ai Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia