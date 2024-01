Il test di Medicina 2024 slitta ad aprile: domande saranno pubbliche

Le prove del test di Medicina del 2024 slittano ad aprile e maggio. Però, c'è una novità all'orizzonte: come riporta il Corriere della Sera, le domande del test saranno pescate da una banca dati aperta e pubblica di migliaia di quesiti. Quindi, gli studenti prima del test potranno esercitarsi sui quesiti e, se fortunati (ma la probabilità resta scarsa), potranno anche rispondere ad alcuni quesiti che si ritroveranno davanti il giorno della prova. In sostanza, un po’ come avviene per l’esame della patente. ( TEST MEDICINA 2023: RISULTATI VENDUTI ONLINE A 20 EURO - DUE MILIONI DI ITALIANI SENZA MEDICO DI BASE )

Come funziona

La struttura della prova dovrebbe restare quella sperimentata lo scorso anno: novanta minuti per rispondere a 50 quesiti di comprensione del testo, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Difficile ora dire se la prova così modificata sopravviverà a lungo. Da qualche mese, infatti, al ministero stanno studiando la possibilità di introdurre nuove forme di accesso a Medicina che superino strutturalmente le problematicità emerse. Restano i due disegni di legge in discussione in commissione al Senato. Il principio è quello di far frequentare un semestre comune agli studenti nelle facoltà a libero accesso come biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive, al termine del quale, nel mese di gennaio, chi ha superato i tre esami previsti (fisica medica, biologia cellulare e genetica, principi di anatomia umana) può iscriversi al test che serve per determinare la graduatoria nazionale e l’accesso ai diversi Atenei. Chi non passa, può continuare il suo corso o iscriversi a un’altra laurea senza perdere per questo un anno di studio.