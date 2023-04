12/18 ©IPA/Fotogramma

L’accesso al mondo universitario deve necessariamente tener conto dei posti disponibili negli atenei per garantire un’istruzione di qualità e per questo si prevedono ogni anno test per selezionare i candidati. Ad esempio, per il solo test di accesso al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria, nel 2022 in Italia ci sono stati più di 65mila iscritti per 14.740 posti disponibili. Quest’anno ci sono 79.356 iscritti solo per la prima sessione di aprile