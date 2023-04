Test medicina 2023, Tolc Med al via dal 13 aprile: come funzionano

La grande novità dei Tolc è che possono partecipare gli studenti iscritti all'ultimo o al penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Inoltre per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita ascolta articolo Condividi

Si svolgeranno per la prima volta il prossimo 13 aprile i Tolc Med, i nuovi test di ingresso per medicina. I posti disponibili per i Test On Line Cisia sono 14.787, di cui 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Al momento si tratta di un numero provvisorio in attesa della definizione dell’accordo atteso nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Cosa cambia con i Tolc La grande novità dei Tolc è che possono partecipare gli studenti iscritti all'ultimo o penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Inoltre per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. Potranno inserire la domanda con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15, attraverso il portale Cineca. La successiva pubblicazione della graduatoria nazionale avverrà il 5 settembre.

I nuovi test Il nuovo test di Medicina 2023 durerà 90 minuti. Le domande saranno così suddivise: 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi - 15 minuti; 15 quiz di biologia - 25 minuti; 15 quiz di chimica e fisica - 25 minuti; 13 quiz di matematica e ragionamento - 25 minuti. I candidati avranno 1 punto per ogni risposta esatta; -0,25 per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. Da un'indagine condotta da Alpha Test che ha coinvolto oltre mille studenti che si stanno preparando per affrontare la prova è emerso che il 94% degli intervistati tenterà il test già durante la prima sessione di aprile e la novità maggiormente apprezzata, dal 71% degli aspiranti medici, risulta essere la possibilità di ripetere la prova. Per il 68% degli aspiranti medici intervistati il Tolc med è considerato di gran lunga più importante della maturità.

I posti disponibili I posti a disposizione - i dati sono però ancora provvisori - sono 14.787 per Medicina, 1.384 per Odontoiatria, 1.082 per Veterinaria. Pochi per le domande arrivate, anche se il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sta valutando un aumento del 30%: sono infatti 79.356 i giovani che si sono iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana.

Le iscrizioni Il termine per accedere alle iscrizioni per il prossimo anno accademico (2023-2024) è scaduto il 3 aprile. Sul totale degli iscritti, le donne sono circa il 70 per cento (55.441) mentre gli uomini sono 23.915. In particolare, per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria gli iscritti in totale sono 72.450. Gli studenti candidati dell'ultimo anno delle secondarie sono 27.625, mentre 16.192 sono i ragazzi del quarto anno. Sono invece 28.633 gli aspiranti medici già in possesso di un diploma di scuola o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio. Gli iscritti totali per Medicina veterinaria sono 6.906: 2.684 e 935 sono rispettivamente gli iscritti al quinto e quarto anno delle secondarie e 3.287 i ragazzi già diplomati o iscritti ad altri percorsi o già con una laurea.