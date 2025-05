Sagra delle Fragole di Nemi 2025: ospiti e programma completo

Domenica 1 e lunedì 2 giugno torna a Nemi, il borgo dei Castelli Romani in provincia di Roma, la sagra delle fragole, giunta in questo 2025 alla sua 100esima edizione. Un appuntamento che quest’anno assume una valenza ancora più significativa, unendo memoria storica, impegno ambientale e promozione enogastronomica, con la partecipazione di ospiti d'eccezione come l’astronauta Umberto Guidoni, il geologo e divulgatore Mario Tozzi, e la giornalista Claudia Conte, madrina dell’edizione del centenario.

Difendiamo il nostro Pianeta

Il tema centrale dell’edizione 2025 è “Difendiamo il nostro Pianeta”, un invito a riflettere sull’equilibrio tra uomo e natura. A sostenere il messaggio, l’intervento di: Umberto Guidoni, con un videomessaggio sullo sguardo “dall’alto” verso la Terra; Mario Tozzi, che lunedì 2 giugno parlerà di biodiversità e tutela ambientale; Claudia Conte, che guiderà il pubblico in una riflessione culturale sulla sostenibilità.

Le fragole e le Fragolare

La festa rende omaggio al suo simbolo: la fragola di Nemi, protagonista indiscussa della manifestazione. Durante l’evento la sfilata storica delle Fragolare vestite in costume tipico e la tradizionale distribuzione gratuita delle fragole. Un’altra grande novità dell’edizione 2025 è la birra artigianale alla fragola, realizzata in esclusiva per Nemi dal birrificio “Podere 676”. Questa specialità nasce dalla volontà di unire la tradizione agricola locale all’innovazione enogastronomica, valorizzando il prodotto simbolo della città in una forma nuova e originale. Per l’occasione, il birrificio lancerà anche una nuova veste, rendendo la birra alla fragola un souvenir d’autore e un perfetto connubio tra gusto, creatività e identità territoriale.

Dopo il successo della sua prima uscita, verrà presentata inoltre una nuova variante del GinCosta alla fragolina di bosco, pensata per omaggiare Nemi e la sua natura incantata. Le botaniche utilizzate, fragoline fresche, fiori ed erbe spontanee a chilometro zero, restituiscono un profilo sensuale e floreale, capace di evocare l’atmosfera unica del Nemus Dianae.

Le parole del Sindaco

“Celebrare 100 anni della Sagra delle Fragole significa raccontare la storia di un intero territorio, delle sue famiglie, delle sue donne e della sua agricoltura. Ma significa anche rilanciare l’identità di Nemi nel segno della sostenibilità, della cultura e della tutela ambientale. Questo evento non è solo una festa, ma un progetto di comunità e visione, per il presente e il futuro,” ha dichiarato il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci.