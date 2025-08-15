Terremoto, sisma di magnitudo 3 nel Fiorentino

Non sono stati registrati feriti, nè danni agli edifici
Terremoto di magnitudo 3, cinque chilometri a Est da Palazzuolo sul Senio (Firenze).Il sisma è stato registrato dagli strumenti Ingv alle 14:15 è stato localizzato a una profondità di 9 km.
Non sono stati registrati feriti, nè danni agli edifici
