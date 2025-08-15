Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto, sisma di magnitudo 3 nel Fiorentino

Cronaca
©Getty

Non sono stati registrati feriti, nè danni agli edifici

ascolta articolo

Terremoto di magnitudo 3, cinque chilometri a Est da Palazzuolo sul Senio (Firenze).Il sisma è stato registrato dagli strumenti Ingv alle 14:15 è stato localizzato a una profondità di 9 km. 

Cronaca: Ultime notizie

Terremoto, sisma di magnitudo 3 nel Fiorentino

Cronaca

Non sono stati registrati feriti, nè danni agli edifici

Inchiesta urbanistica Milano, annullati cinque arresti su sei

Diletta Giuffrida

Ferragosto 2025, quali supermercati restano aperti e quali sono chiusi

Cronaca

Diversi supermercati restano aperti anche a Ferragosto, nonostante sia giornata di festa e di...

Si tuffa nell'Adda e non riemerge, muore 16enne. Inutili i soccorsi

Cronaca

Dopo l'allarme dato dagli amici del ragazzo di origine africane, i vigili del fuoco di Lodi lo...

Valenzano, cade dal cestello mentre monta luminarie: morto 46enne

Cronaca

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, in collaborazione con il Servizio di...

Cronaca: i più letti