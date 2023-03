Test medicina 2023, date, posti disponibili e quiz: cosa sapere

I nuovi TOLC MED partiranno nelle università statali dal prossimo 13 aprile, già iniziati da qualche settimana invece i test nelle strutture private

È già tempo di test per chi sogna un futuro in campo medico, con gli atenei pronti ad accogliere le nuove matricole per il prossimo anno accademico. Se alcuni istituti privati sono già partiti con le prove, nelle università statali i TOLC MED inizieranno il prossimo 13 aprile.

Le novità introdotte Da quest'anno per medicina e chirurgia sono 14.787 i posti al momento previsti, 1.384 per odontoiatria e protesi dentaria e 1.082 per medicina veterinaria, con la graduatoria nazionale che sarà resa nota il 5 settembre. Tra le novità introdotte anche la possibilità di partecipare ai test per i ragazzi di quarta superiore che tuttavia ovviamente potranno essere ammessi solo dopo aver conseguito il diploma. Addio poi alla carta, in quasi tutti gli atenei le prove si possono effettuare sui computer.



Il nuovo TOLC MED Se un tempo il test per l'ammissione ai corsi di medicina si teneva a settembre, quest'anno avverrà dal 13 aprile. Il nuovo TOLC MED si svolgerà al computer con quesiti diversi (50) per ogni studente, da svolgere in 90 minuti ripartiti in questo modo: 7 quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi da svolgere in 15 minuti, 15 quiz di biologia in 25 minuti, 15 quiz di chimica e fisica per cui sono previsti 25 minuti e 13 quiz di matematica e ragionamento in 25 minuti. Ogni risposta esatta varrà un 1 punto, 0 in caso di omessa riposta e -0,25 in caso di errore.



Le università private

L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma aprirà le sue porte venerdì 14 e sabato 15 aprile in un unico tentativo per entrare nei 360 posti designati (25 per odontoiatria e protesi dentaria). Qui le domande saranno 60 (35 di ragionamento logico-matematico, 5 di chimica, 5 di fisica, 5 di biologia, 5 di cultura etico-religiosa, 3 di cultura generale, 2 di inglese) con la pubblicazione delle graduatorie fissata per il 19 aprile. Rimanendo nella capitale è già online (la prova si è svolta il 17 marzo) la graduatoria per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, qui i 140 ammessi hanno risposto a 80 quesiti su logica (50 domande), biologia (10), chimica (10) matematica e fisica (10). Già effettuate le prove tra febbraio e marzo anche per il corso di medicina alll'Humanitas University: qui gli aspiranti medici hanno affrontato un test composto da due sezioni (Scientific thinking e Academic literacy/Critical Thinking) da 30 domande ciascuna da completare in due ore. Due le sessioni di test invece previste per il San Raffaele, la prima già svolta lo scorso 24-25 febbraio, mentra le seconda si svilupperà tra oggi e domani 25 marzo: i posti disponibili sono 600 per medicina e chirurgia mentre 60 per odontoiatria. Per entrare nella prestigiosa università bisognerà rispondere a 60 domande in 60 minuti: 36 di logica, problem solving e comprensione del testo e 24 di argomenti scientifici.