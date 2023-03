Arriva a Milano il Festival universitario, tra workshop e musica

Formazione, tecnologia e sostenibilità saranno le protagoniste dell'evento che si terrà il 13 maggio al Talent Garden di via Calabiana

Arriva a Milano il Festival Universitario 2023, il più grande evento universitario di carattere nazionale che si terrà Sabato 13 Maggio presso il Talent Garden di Milano in Via Calabiana. A promuoverlo University Network, la realtà con oltreun milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane. Formazione, tecnologia e sostenibilità saranno le protagoniste del Festival.

Dalle 10 alle 18 workshoo, speech e incontri

Durante tutta la giornata, a partire dalle ore 10 alle 18, sul Main stage e nella Green house si susseguiranno speech, workshop e incontri interattivi condotti da illustri ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri. Gli studenti che parteciperanno avranno l’occasione di farsi così ispirare da esperti di fama nazionale e internazionale, ma potranno trovare al contempo opportunità lavorative, fare nuove amicizie grazie alle apposite attività di networking, provare visori, robot, simulatori, consolle e molto altro dal mondo della tecnologia allestiti negli appositi spazi e stand dedicati.