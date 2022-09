Università, le cose da sapere sul test di ammissione a Medicina

Economia

Affitti fuorisede, i prezzi delle singole salgono dell’11%

Secondo una ricerca di Immobiliare.it, la spesa per una camera senza coinquilini registra una crescita a doppia cifra rispetto al 2021, mentre cala quella per le doppie. Il capoluogo lombardo spicca come città più cara d’Italia, mentre Venezia registra un aumento di quattro volte la domanda

Da studente o lavoratore fuorisede, meglio prepararsi a vivere con un coinquilino: come sottolinea una ricerca di Immobiliare.it, i prezzi delle stanze singole sono aumentati di ben 11 punti percentuali rispetto al 2021, mentre un posto letto in doppia costa il 9% in meno (234 euro)

Tra le città spicca il primato di Milano come città più cara d’Italia, con il prezzo di una singola che arriva a toccare quota 620 euro, in rialzo del 20% rispetto allo scorso anno e dell’8,2% rispetto al periodo pre-pandemia