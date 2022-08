Università, guida a immatricolazione: come iscriversi, scadenze, tasse

Superati gli eventuali test d’ingresso, le future matricole possono procedere all’iscrizione per l’anno accademico 2022/2023. Necessario controllare le scadenze che possono dipendere o dal Miur o dalle amministrazioni dei singoli atenei ascolta articolo Condividi

È in partenza l’anno accademico 2022/2023 ed è tempo, per le future matricole, di provvedere all’iscrizione al corso di laurea prescelto. La vera e propria immatricolazione avviene dopo l’eventuale superamento del test d’ingresso. Le facoltà italiane, infatti, si dividono in tre grandi gruppi: quelle a numero aperto, che non necessitano di esame preliminare; quelle a numero chiuso, che prevedono test per selezionare un numero prestabilito di futuri nuovi iscritti; e le facoltà ad accesso programmato a livello nazionale, come Medicina e Chirurgia, Veterinaria, Architettura, Odontoiatria e Scienze della Formazione. Per l’iscrizione in qualsiasi corso di laurea è necessario controllare la scadenza dei termini per l’immatricolazione che può variare in base ai regolamenti del Miur o delle amministrazioni dei singoli atenei.

I requisiti per iscriversi al primo anno d’università leggi anche Affitti fuorisede, i prezzi delle singole salgono dell’11% Per potersi iscrivere a un qualsiasi corso di laurea triennale o magistrale bisogna essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore della durata di cinque anni o di un titolo di studio conseguito all’estero, ma riconosciuto equivalente al diploma di maturità. Possono immatricolarsi anche gli studenti con diploma di durata quadriennale di una scuola superiore che non prevede l’anno integrativo. In questo secondo caso lo studente dovrà colmare gli obblighi formativi richiesti dalla facoltà.

Le scadenze per l’iscrizione leggi anche Università, La Sapienza è l'unica italiana fra le prime 150 del mondo Da ricordare che la pre-iscrizione fatta durante l'ultimo anno di scuola non è valida a livello amministrativo, ma serve solo al Ministero e alle Università per fini statistici. L’iscrizione vera e propria deve essere fatta presentando la domanda alla facoltà scelta entro la data di scadenza pubblicata sul sito dell’ateneo o sul Manifesto degli Studi con tutti i Corsi di Laurea che ogni anno le varie Università pubblicano. Le date delle iscrizioni variano a seconda della facoltà prescelta e del fatto che il Corso di Laurea sia a numero chiuso o ad accesso libero. Solitamente, per i Corsi di Laurea ad accesso libero la scadenza può variare dalla fine di settembre all'inizio di novembre.

Le immatricolazioni e le tasse vedi anche Università, arriva la doppia laurea: iscrizione già dal 2022-2023 Per l’immatricolazione bisogna compilare dei moduli che si possono ritirare in segreteria studenti e negli uffici dell'Economato o, per molti atenei, si possono scaricare dal sito della facoltà scelta. Insieme ai moduli per l’iscrizione, vengono consegnati anche i moduli per l'autocertificazione della condizione economica (ISEE) in base alla quale verrà determinata l'entità delle tasse da pagare nell'arco dell'anno accademico. L'ISEE è utile anche per la richiesta della borsa di studio. A partire dal 2015 le università richiedono l’ISEE Università, un indicatore obbligatorio per ottenere la riduzione delle tasse in base al reddito dichiarato.