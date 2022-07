1/10 ©Ansa

Gli aspiranti medici dovranno segnare la data di martedì 6 settembre sul calendario: a partire dalle 13:00, per 100 minuti, si svolgeranno i test di amissione per le facoltà di Medicina e Odontoiatria in lingua italiana (in foto, un test del 2021)

