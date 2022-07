Roma, corsi di italiano gratuiti per ucraini all'università UNINT

I corsi di italiano

I corsi sono tenuti da docenti qualificati e specializzati nell’insegnamento dell’italiano a stranieri che vengono affiancati anche da mediatori culturali. Sono ben 242 le persone iscritte: 167 adulti, per la maggior parte donne poiché gli uomini sono rimasti a combattere la guerra, 75 bambini e adolescenti. È stato necessario chiudere in pochi giorni le iscrizioni, perché il numero sarebbe altrimenti diventato troppo grande, ma questa iniziativa potrebbe spingere altri atenei in Italia a seguirne le orme. All’Università sono stati donati centinaia di giochi da tavolo e giocattoli e altrettanti libri per l’infanzia, così da permettere ai più piccoli di imparare la lingua divertendosi nel parco del campus universitario, dove si svolgono attività di insegnamento ludico per i più piccoli.