Guerra Ucraina Russia, ultime news del 19 luglio sulla crisi. DIRETTA

I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa, in Ucraina, causando il ferimento di almeno 4 persone. Lo ha annunciato il vice capo dell'amministrazione militare del distretto. Usa e Ucraina preparano la riunione del gruppo di contatto prevista per domani. Gazprom annuncia lo stop alle forniture di gas all'Europa ad almeno un importante cliente a partire dal 14 luglio "per cause di forza maggiore". Von der Leyen firma accordi per raddoppiare le forniture di gas dall'Azerbaigian. Intanto Putin e Erdogan si incontrano oggi a Teheran per parlare delle esportazioni di grano e cereali ucraini. Zelensky ha annunciato il licenziamento di altri 28 funzionari del servizio di sicurezza.