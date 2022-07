Guerra Ucraina Russia, le news del 20 luglio sulla crisi. DIRETTA

La Russia è pronta a cooperare per l'esportazione del grano ucraino, ma vuole che siano tolte tutte le restrizioni alle esportazioni del grano russo. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass. La Gazprom continuerà a rispettare i suoi impegni relativi all'esportazione di gas, ha detto il presidente russo, che ha ricordato che oltre alla Turchia stanno cercando di mediare per trovare una soluzione in Ucraina anche l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti e "altri Paesi". Putin si è detto "grato" per questi sforzi. Giovedì il ministro della difesa italiano Guerini sarà in audizione al Copasir per illustrare i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all'Ucraina. I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa, in Ucraina, causando il ferimento di almeno 4 persone. Lo ha annunciato il vice capo dell'amministrazione militare del distretto