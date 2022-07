Guerra Ucraina Russia, le news del 21 luglio sulla crisi. DIRETTA

Le forze russe hanno chiesto l’accesso alla sale macchine della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove intendono immagazzinare il loro "intero arsenale militare": lo ha reso noto Energoatom, l’azienda statale che supervisiona gli impianti nucleari in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: "I negoziati di pace non avrebbero senso, l'obiettivo non è più solo in Donbass. I "target geografici" dell'operazione militare si sono ampliati e includono anche "una serie di altri territori".

"La Russia ci sta ricattando sul gas ma l'Europa è preparata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando il piano d'emergenza sul gas. "Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. Uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l'Unione", ha aggiunto. La Russia è pronta a cooperare per l'esportazione del grano ucraino, ma vuole che siano tolte tutte le restrizioni alle esportazioni del grano russo. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass. La Gazprom continuerà a rispettare i suoi impegni relativi all'esportazione di gas, ha detto il presidente russo. Giovedì il ministro della Difesa italiano Guerini sarà in audizione al Copasir per illustrare i contenuti del quarto decreto sugli armamenti da inviare all'Ucraina.