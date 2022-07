Timori dalla Russia, la Lettonia vuole estendere il servizio di leva

"La sicurezza è oggi la priorità della nostra politica: il 2,5% del Pil come spesa per la difesa potrebbe non essere più sufficiente", ha detto il presidente Egils Levits

La Lettonia vuole incrementare la spesa per la difesa e introdurre il servizio militare obbligatorio anche per le donne, per contenere eventuali rischi per la sicurezza derivanti dalla Russia (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). Lo riportano i media internazionali, citando il presidente lettone Egils Levits. "La sicurezza è oggi la priorità della nostra politica: il 2,5% del Pil come spesa per la difesa potrebbe non essere più sufficiente", afferma Levits.