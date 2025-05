Le autorità turche bloccano il profilo X del sindaco di Istanbul

Le autorità turche hanno bloccato il profilo X del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, sospeso dall'incarico dopo l'arresto per corruzione il 19 marzo. Come ha potuto constatare l'ANSA, non è in questo momento possibile visualizzare dal Paese l'account di Imamoglu, che è seguito da oltre 9,7 milioni di persone. Se si prova ad accedervi, appare il messaggio: "Account bloccato: @ekrem_imamoglu è stato bloccato in TR (Turchia) in risposta a una richiesta legale". Secondo il Centro per la Lotta alla Disinformazione (Ddm), l'account è stato bloccato a causa di un'indagine avviata dalla Procura di Istanbul riguardo a un messaggio condiviso da Imamoglu su X il 24 aprile, che "potrebbe costituire il reato di istigazione a commettere un reato". Il portale EngelliWeb, che monitora i siti web bloccati in Turchia, ha dichiarato che il profilo del sindaco "è stato bloccato ai sensi dell'articolo 8/A della legge n. 5651, per motivi di tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico". Imamoglu è ritenuto il principale avversario del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e si trova da quasi due mesi in custodia cautelare nel carcere di Silivri, alla periferia di Istanbul. Dopo l'arresto, ha utilizzato il suo account X, tramite i suoi avvocati, per condividere messaggi critici nei confronti del governo e per mobilitare la popolazione a protestare contro la sua detenzione. Su X, Imamoglu ha frequentemente condiviso immagini e video delle manifestazioni di massa a suo favore che si sono tenute a Istanbul, Ankara, Smirne e molte altre città turche e proseguono regolarmente. Anche ieri sera, il sindaco ha condiviso filmati di un raduno davanti all'università di Istanbul per protestare contro il suo arresto.

X contesta il blocco dell'account

La piattaforma social di Elon Musk, X, ha contestato l'ordinanza delle autorità turche che ha bloccato il profilo di Ekrem Imamoglu, il sindaco di Istanbul sospeso dall'incarico in seguito all'arresto per corruzione il 19 marzo. "X ha ricevuto un'ordinanza per limitare l'accesso in Turchia all'account del sindaco di Istanbul, in questo momento detenuto. Pur avendo eseguito l'ordinanza della Turchia in merito all'account, siamo fermamente in disaccordo con essa e la stiamo contestando in tribunale", si legge in un messaggio del Global Government Affairs di X, condiviso sulla piattaforma social. X ha aggiunto che la mancata osservanza dell'ordinanza della Turchia "può comportare sanzioni severe, tra cui la limitazione dell'intera piattaforma in Turchia. Mentre la contestiamo in tribunale, X ha ottemperato all'ordinanza perché riteniamo che mantenere la piattaforma accessibile in Turchia sia fondamentale per sostenere la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni, in particolare a seguito di calamità naturali e altre emergenze".