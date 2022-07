Tra le facoltà statali con oltre 40mila studenti il podio è ancora una volta per la storica Università di Bologna. Il Politecnico di Milano si conferma il migliore tra i politecnici italiani, Bocconi e Cattolica ai primi posti per gli atenei privati con oltre 10mila iscritti. In generale calano le immatricolazioni: -2,8% sull'anno accademico 2020/2021