2/11 ©Getty

In termini globali a dominare la classifica mondiale delle migliori università è ancora una volta l'Istituto di tecnologia del Massachusetts (Mit), per l'undicesimo anno consecutivo in vetta al ranking (in foto). Cambridge sale al secondo posto, mentre Stanford resta ferma al terzo. Scende, dal secondo al quarto posto, l'università di Oxford

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo