Introduzione

Martina Voce, studentessa fiorentina 21enne che da alcuni anni vive e lavora ad Oslo, in Norvegia, lotta tra la vita e la morte in un ospedale della capitale norvegese da venerdì scorso dopo esser scampata al tentativo di femminicidio da parte dell'ex fidanzato Mohit Verma Kumar, un informatico di origine indiane di 24 anni che lavora in uno studio legale, sempre ad Oslo. Il giovane le ha sferrato una prima coltellata alla gola, che l'ha colpita dall'orecchio alla carotide e che aveva l'obiettivo di ucciderla. Poi le ha inferto decine di pugnalate (in tutto una trentina) sul volto e sul resto del corpo mentre lei tentava in tutti i modi di difendersi.