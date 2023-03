Università, la classifica dei migliori atenei per materia in Italia

12/12 ©Ansa

L'Università Ca' Foscari di Venezia rientra per la prima volta con 16 discipline di didattica e ricerca nel ranking internazionale. In particolare Lingue moderne è 66/o posto al mondo e 3/o in Italia, Studi Classici e Storia Antica 90/o e 9/o. L'ateneo rimane inoltre al primo posto in Italia per la disciplina "Hospitality and Leisure Management" (Top 100 al mondo)