In arrivo nuove borse per dottorati di ricerca. Il ministero dell’Università ne vuole finanziare in tutto 18.770, dedicate a diversi temi: dalle transizioni digitali e ambientali fino alla pubblica amministrazione, passando per i beni culturali e la scienza. Ne scrive Il Sole 24ore. Il finanziamento è possibile anche grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

