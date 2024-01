Università, crescono le matricole: quali sono atenei e corsi scelti

In un contesto occupazionale ancora segnato da una certa differenza tra uomini e donne, il dato del Ministero dell’Università e della Ricerca, che evidenzia come le donne sono la maggioranza tra le nuove matricole, rappresenta un'inversione di tendenza. Eppure, se si analizzano i numeri di coloro che proseguono negli studi accademici, si nota come a prevalere siano ancora gli uomini