Giovanna Iannantuoni prima donna presidente Conferenza dei rettori

È Giovanna Iannantuoni, economista italiana, rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca dal 2019, la nuova presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane. È la prima volta che una donna ricopre questa carica in 60 anni di vita della prestigiosa istituzione. L'elezione è avvenuta pochi minuti fa. Iannantuoni succede a Salvatore Cuzzocrea, ex rettore dell'Università di Messina che si è dimesso il 9 ottobre scorso. Nel discorso di insediamento Iannantuoni ha sottolineato la necessità di una Crui coesa e propositiva che sia da subito in grado di affrontare le sfide del futuro imminente e nel contempo lavori per riposizionare nel medio periodo l’università al centro del dibattito istituzionale e politico, in quanto fattore chiave per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Paese.

Le parole di Inannantuoni

"Più della metà dei nostri laureati proviene da famiglie in cui sono i primi a ottenere il titolo" ha commentato Iannantuoni appena eletta. "L’università - ha detto - resta quindi, usando le parole del Presidente Mattarella, un’occasione irripetibile nel medio periodo per migliorare la qualità di vita degli italiani. Un ascensore sociale che continua a funzionare, ma che dobbiamo far funzionare meglio. Dando ai nostri studenti la possibilità di esercitare a pieno il diritto allo studio e alle università le risorse per garantirlo. Risorse che significano, in primo luogo, residenze e borse di studio".