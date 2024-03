Si torna a parlare della vicenda Pioltello. Conversando con i giornalisti, il Presidente del Senato, Ignazio la Russa ha commentato la decisione della scuola del milanese di chiudere il 10 aprile, in concomitanza con il giorno della festa di fine Ramadan. "Ho parlato con il ministro Valditara che ho incontrato oggi in aereo per puro caso. Mi ha spiegato che le norme prevedono che non spetti alla scuola fissare nuove vacanze, ma spetta alla regione, allo Stato e non sicuramente alla scuola, la quale può tuttavia modificare leggermente il calendario per motivi didattici e non fissando nuove regole. Sennò ci sarebbe la festa degli indù, la festa di questi e la festa di quelli".