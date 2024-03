Pioltello, scuola chiusa per fine Ramadan. Valditara chiede verifiche

Fa discutere la scelta dell'istituto comprensivo statale di Pioltello, nel milanese, di chiudere il 10 aprile, in concomitanza con il giorno della festa di fine Ramadan. La decisione era stata presa all'unanimità dal consiglio di istituto lo scorso maggio, quando è stato approvato il calendario dell'anno scolastico. Una scelta a suo modo storica, che però ha fatto scattare una serie di polemiche, a partire dall'eurodeputata leghista Silvia Sardone. "Si tratta di una decisione preoccupante, si va verso un processo di islamizzazione". Per la prima volta in Italia i bambini della primaria e della secondaria intitolata a Iqbal Masih, il dodicenne pakistano ucciso nel 1995 per il suo impegno contro lo sfruttamento del lavoro minorile, effettueranno un giorno di riposo nella giornata della fine del Ramadan.