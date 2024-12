Spotify, quali sono gli artisti e i brani più ascoltati del 2024

Geolier è l’artista più ascoltato in Italia, secondo posto per Sfera Ebbasta e medaglia di bronzo per Lazza. Taylor Swift guida la classifica a livello mondiale

Spotify, tutte le classifiche del 2024

Dopo giorni di attesa, la piattaforma di streaming ha finalmente pubblicato il resoconto del 2024. Geolier, Lazza e Anna sono i protagonisti del mercato italiano, Taylor Swift e Sabrina Carpenter di quello globale

Top 10 - Artisti più ascoltati in Italia

Geolier ha conquistato il primo posto nella classifica degli artisti più ascoltati nel nostro Paese, dietro di lui Sfera Ebbasta e Lazza, chiudono la Top 5 Tedua e Anna. Ecco la classifica:

Geolier Sfera Ebbasta Lazza Tedua ANNA Guè Kid Yugi Capo Plaza Shiva Tony Effe

Top 10 - Artiste più ascoltate in Italia

Podio tutto italiano nella classifica delle artiste più ascoltate in Italia. ANNA, Rose Villain e Annalisa hanno conquistato i tre gradini del podio, subito dopo Taylor Swift e Angelina Mango. Ecco la classifica:

ANNA Rose Villain Annalisa Taylor Swift Angelina Mango Elodie Emma Billie Eilish Dua Lipa Madame

Top 10 - Artisti italiani più ascoltati all’estero

I Måneskin hanno invece ottenuto il primato come artisti italiani più ascoltati all’estero, presente anche Raffaella Carrà in nona posizione. Ecco la classifica:

Måneskin MEDUZA Gabry Ponte Ludovico Einaudi Gigi D'Agostino Laura Pausini Antonio Vivaldi Andrea Bocelli Raffaella Carrà Eros Ramazzotti

Top 10 - Brani più ascoltati in Italia

Un altro primo posto per Geolier nella classifica dei brani più ascoltati in Italia, medaglia d’argento per Come un tuono di Rose Villain e Guè, terza posizione per Tuta Gold di Mahmood. Ecco la classifica:

I P’ ME, TU P’ TE di Geolier Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain Tuta Gold di Mahmood 100 messaggi di Lazza Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe 30°C di ANNA Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe Sinceramente di Annalisa MIU MIU di Tony Effe

Top 10 - Album più ascoltati in Italia

Terza medaglia d’oro per Geolier. Il rapper ha conquistato anche la vetta della classifica degli album più ascoltati in Italia. Secondo posto per Tony Effe, terza posizione per Anna. Ecco la classifica:

DIO LO SA di Geolier ICON di Tony Effe VERA BADDIE di ANNA La Divina Commedia di Tedua I Nomi del Diavolo di Kid Yugi LOCURA di Lazza X2VR di Sfera Ebbasta FERITE di Capo Plaza IL CORAGGIO DEI BAMBINI di Geolier TUNNEL di Simba La Rue