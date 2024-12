Spotify Wrapped 2024 ora disponibile, come fare a visualizzarlo

Come ogni anno, a ridosso del Natale, torna il tradizionale appuntamento con Spotify Wrapped , questa volta in versione 2024. L'anno sta per giungere al termine ed è arrivato il momento di effettuare un riepilogo della musica più ascoltata e apprezzata nel corso dell'anno, offerta dalla piattaforma musicale con apposite grafiche create ad hoc.

Necessario aggiornare l'applicazione

L'unico consiglio che Spotify suggerisce ai suoi utenti è quello di aggiornare l'applicazione per avere l'ultima versione sul proprio dispositivo iOS o Android. "Se il tuo telefono non è impostato per aggiornare automaticamente l'app e non l'hai aggiornata manualmente da un po', potresti perderti alcune fantastiche funzionalità", scrive Spotify in una nota, invitando i clienti ad affrettarsi con l'aggiornamento in vista dell'uscita del Wrapped. Una volta aperta l'applicazione, basterà cliccare sulla barra che indica 'Spotify Wrapped'. In pochi secondi sarà disponibile il riepilogo dell'intero anno con grafiche interattive e coloratissime. Una delle ultime schermate, e forse la più attesa, è quella che indica il numero totale di minuti passati ad ascoltare i brani su Spotify.