Usa, Cnn: “Per il giudice Trump non ha immunità nel caso pornostar”

Il presidente eletto Donald Trump non ha immunità dalle accuse nel caso Stormy Daniels, in cui una giuria lo ha dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno. A stabilirlo, come ha riferito la Cnn, è stato il giudice Juan Merchan, il quale ha dichiarato che la sua testimonianza al processo riguarda "interamente una condotta non ufficiale che non ha diritto a protezioni di immunità". Il caso fa riferimento alla vicenda legata ai pagamenti in nero che il tycoon avrebbe offerto a Stormy Daniels.