Trump incriminato, il tycoon: ”Persecuzione politica. Darò battaglia”

La procura di Manhattan ha incriminato l’ex presidente per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d'accusa che vengono contestati. Trump controbatte: “È ingerenza nelle elezioni, a New York impossibile processo giusto”. Poi attacca: “Procuratore fa il lavoro sporco di Biden, questa caccia alle streghe si ritorcerà contro il presidente”

Donald Trump è stato incriminato dalla procura di Manhattan per il pagamento di 130.000 dollari alla pornostar Stormy Daniels per farla tacere sulla loro relazione. Sono oltre 30 i capi d'accusa che vengono contestati all'ex presidente, il primo nella storia americana ad essere incriminato ( TUTTE LE INCHIESTE CHE COINVOLGONO TRUMP ). Il tycoon dovrebbe consegnarsi martedì per la formalizzazione delle accuse a suo carico. A caldo l’ex inquilino della Casa Bianca ha commentato: "La mia incriminazione è una persecuzione politica e un'ingerenza nelle elezioni"."Questa è la persecuzione politica e l'interferenza elettorale al livello più alto della storia", attacca l'ex presidente in un lungo comunicato. "Da quando sono sceso dalla scala mobile dorata della 'Trump Tower' e prima che prestassi giuramento come vostro presidente degli Stati Uniti, i democratici della sinistra radicale - nemici degli uomini e delle donne che lavorano sodo in questo Paese - sono stati impegnati in una caccia alle streghe per distruggere il movimento Make America Great Again", prosegue Trump citando quelli che secondo lui sono le passate persecuzioni politiche subite: "la bufala dell'impeachment parte 1, la bufala dell'impeachment parte 2, il raid illegale e incostituzionale di Mar-a-Lago e ora questo". "I democratici hanno mentito, imbrogliato e rubato nella loro ossessione di cercare di 'prendere Trump', ma ora hanno fatto l'impensabile: incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese interferenza elettorale", insiste.

Trump: caccia alle streghe si ritorcerà contro Biden

"Mai prima nella storia della nostra nazione è stato fatto questo”, dice Trump. "I democratici hanno imbrogliato innumerevoli volte nel corso dei decenni, ma armare il nostro sistema giudiziario per punire un avversario politico, che guarda caso è un ex presidente degli Stati Uniti e di gran lunga il principale candidato repubblicano alla presidenza, non è mai successo, mai. Questa caccia alle streghe contro di me si ritorcerà contro Biden". Poi il tycoon se la prende con il procuratore di Manhattan: "Alvin Bragg è stato scelto e pagato da George Soros ed è vergognoso. Invece di fermare l'ondata di criminalità senza precedenti che ha travolto New York sta facendo il lavoro sporco di Joe Biden, ignorando gli omicidi, i furti con scasso e le aggressioni su cui dovrebbe concentrarsi. È così che Bragg trascorre il suo tempo. Credo che questa caccia alle streghe si ritorcerà contro Joe Biden in modo massiccio. Il popolo americano capisce esattamente cosa stanno facendo qui i democratici della sinistra radicale. Tutti possono vederlo. Quindi il nostro Movimento e il nostro Partito - uniti e forti - sconfiggeranno prima Alvin Bragg, e poi Joe Biden, cacciando i democratici così da poter rendere di nuovo grande l’America!”.

Trump: "A New York impossibile processo giusto”

L'ex presidente Usa ha dichiarato di non poter avere un processo giusto a New York, "Hanno portato - ha scritto su Truth Social - questa accusa falsa, corrotta e vergognosa contro di me solo perché sto con il popolo americano e sanno che non posso avere un processo equo a New York".