Si stringe il cerchio intorno a Donald Trump. L’ex presidente Usa sostiene che martedì potrebbe essere incriminato per il pagamento di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels per comprare il suo silenzio sulla loro relazione passata. I problemi però per il tycoon potrebbero non essere finiti: le indagini su di lui sono molteplici e riguardano sia la sua carriera politica che imprenditoriale

GUARDA IL VIDEO: Trump: "Martedì sarò arrestato, riprendiamoci il Paese"