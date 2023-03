Elezioni Usa 2024, Pence scarica Trump "Avremo candidature migliori"

"Sono sicuro che avremo delle scelte migliori per il 2024: tempi diversi richiedono leadership diverse". Così l'ex vicepresidente Mike Pence, in un'intervista a CbsNews si smarca da chi lo incalzava per sapere se appoggerà o meno Donald Trump qualora l'ex presidente conquistasse la nomination repubblicana per il 2024.

"Puntare ad una difesa forte"

"Sono fiducioso che gli elettori nel 2024 sceglieranno di nuovo saggiamente, come hanno fatto nel 2016". Al corrispondente politico di CBS News Caitlin Huey-Burns ha detto che il suo messaggio in un discorso ai giovani elettori nel Michigan mercoledì era di "resistere alla tentazione di concentrarsi sulle personalità o di abbracciare un populismo non ancorato al principio conservatore". Pence ha detto di recente che avrebbe preso una decisione sull'opportunità di correre entro questa primavera, ormai alle porte. "Gli americani vogliono tornare alle nostre politiche di difesa forte, leadership americana nel mondo, a vibrante economia di libero mercato, confini sicuri e giudici conservatori".

Gli obiettivi politici di Pence

"Mia moglie ed io stiamo continuando a prendere in considerazione in preghiera per entrare nella corsa per la nomina repubblicana alla presidenza", ha detto Pence. "Ma posso assicurarti che se scegliamo di candidarci, porteremo quell'ampia agenda conservatrice che ha caratterizzato la mia vita e la mia carriera prima. Ciò significa una forte difesa nazionale, significa difendere il posto dell'America come leader del mondo libero. Affrontare l'aggressione, che sia nell'Europa orientale o nell'area Asia-Pacifico. Significa anche promuovere politiche che faranno crescere di nuovo l'economia".