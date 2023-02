Usa Weekly News, Biden a Kiev, poi dice: “Intendo candidarmi nel 2024"

7/16 Twitter The White House

Segretezza del viaggio di Biden – L’Air Force One ha lasciato la Joint Base Andrews sotto la copertura dell'oscurità alle 4,15 di domenica, ora locale (10,15 ora italiana). Ai giornalisti a bordo dell’aereo non è stato permesso di portare con sé i propri dispositivi. Il programma pubblico di Biden non rivelava il viaggio e la scorsa settimana i funzionari della Casa Bianca hanno ripetutamente escluso una visita in Ucraina affermando che non era in programma