Rudy Giuliani indagato in Georgia per interferenze elezioni Usa 2020

La magistratura dello Stato della Georgia ha aperto un'indagine penale sull'ex avvocato di Donald Trump, Rudolph Giuliani, per interferenza nelle elezioni. Lo riferisce il New York Times, citando uno dei legali dell'ex sindaco di New York. E lo stesso Giuliani lo ha poi confermato alla stazione radio Wabc. L'ex avvocato di Donald Trump è emerso come una delle figure centrali nell'inchiesta condotta dai procuratori della Georgia sul tentativo di manipolare il risultato delle elezioni presidenziali. All'inizio dell'estate sono stati ascoltati alcuni testimoni che hanno confermato la presenza di Giuliani a una serie di incontri con rappresentanti del congresso georgiano ai quali aveva parlato di teorie complottiste per falsare il voto. L'avvocato è atteso oggi ad Atlanta per rispondere alle domande dei procuratori. "Se queste persone - ha commentato il suo legale, Robert Costello - pensano che racconterà il contenuto delle conversazioni con il presidente Trump, resteranno delusi".